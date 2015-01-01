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विद्यापति टर्मिनल:आज 11:45 बजे पहली उड़ान दिल्ली के लिए

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • सबसे पहले 11:15 बजे बेंगलुरु से लैंड करेगा पहला विमान, प्रशासनिक तैयारियां पूरी

मिथिलाचंल की अघोषित राजधानी दरभंगा का विद्यापति टर्मिनल दिल्ली, मुंबई और बंगलुरू के लिए हवाई उड़ान को तैयार है। अब-तक की तैयारी और व्यवस्था के बीच 8 नवंबर को यहां से इन तीनों जगहों के लिए उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोजेक्टर इंचार्ज जी के चंदना ने बताया कि पहली हवाई जहाज 11.15 में यहां बंगलुरू से पहुंचेगा। वहीं, जानकारों ने बताया कि दरभंगा से हवाई उड़ान को लेकर स्पाइस जेट की ओर से की जानेवाली तैयारियां अंतिम चरण में है। वहीं, इससे पूर्व 5 नवंबर को उड़ान को लेकर दरभंगा एयरपोर्ट में एयरफोर्स, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक अहम बैठक भी हुई। एयरपोर्ट इसमें तकनीकी बिंदुओं पर चर्चा की गई थी।

इधर व्यवस्था और तैयारियों को लेकर अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि टर्मिनल से यात्रियों को विमान तक ले जाने के लिए बस, टैक्सी स्टैंड सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हालांकि, फ्लाइट कंपनी स्पाइस जेट की ओर से दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामानों को हवाई जहाज में चढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण पहुंच चुके हैं। वर्तमान में राज्य सरकार के जलसंसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि 2017 में उन्होंने पहल कर पीएम नरेन्द्र मोदी व सीएम नीतीश कुमार से इस सेवा के लिए अनुरोध किया गया था।

पूर्व सांसद कीर्ति आजाद दिल्ली से 2:10 बजे भरेंगे उड़ान, यहां 3:55 बजे तक पहुंच जाएंगे

दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि मिथिलांचल की बहुप्रतीक्षित हवाई सेवा उनके अथक परिश्रम से कल से शुरू हो रही है। इसके लिए हम 2014 से ही प्रयासरत थे। इस स्वर्णिम अवसर का गवाह बनने के लिए मैं स्वयं विमान संख्या सीजी 495 से 8 नवम्बर यानी रविवार को 2:10 बजे अपराह्न दिल्ली से चलकर 3:55 बजे अपराह्न तक दरभंगा पहुंच रहा हूं।

सभी व्यवस्था पूरी, 74 लगाए गए हैं प्रशिक्षित फोर्स

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोजेक्टर इंचार्ज जी के चंदना की माने तो रन वे उड़ान को लेकर पूरी तरह तैयार है और 8 नवम्बर से काम शुरु हो जाएगा। वहीं, सूत्रों ने बताया कि चेक-इन से लेकर सिक्योरिटी गेट तक के सभी डिजिटल काम भी पूरा कर लिया गया है। एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामानों को हवाई जहाज में चढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण भी पहुंच चुका है। ट्रॉली, बैगेज ट्रॉली व्हीकल, विमान को जोड़ने में उपयोग किए जाने वाली सीढ़ी, ग्राउंड सपोर्ट व्हीकल आदि भी लगा दिया गया है।

दरभंगा से पहली उड़ान के साक्षी बनेंगे सांसद गोपालजी

दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कल, रविवार 8 नवंबर को दरभंगा एयरपोर्ट से नागरिक विमानन सेवा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि कल स्पाइसजेट की पहला विमान लगभग 11 बजकर 45 मिनट पर विद्यापति एयरपोर्ट, दरभंगा से देश की राजधानी दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी और उस हवाई जहाज में वे स्वयं भी दरभंगा से लगभग 1 घंटे 45 मिनट का सफर तय कर दिल्ली पहुचेंगे।

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