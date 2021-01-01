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हड़ताल:आज से सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे डॉक्टर

दरभंगा2 दिन पहले
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मिक्सोपैथी के विरोध में मंगलवार से आईएमए व जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के कार्यकर्ता सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यह जानकारी आईएमए प्रवक्ता डॉ. आमोद कुमार झा ने कही। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल कार्यालय के सामने सभी डॉक्टर सांकेतिक भूख हड़ताल पर मंगलवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग 14 फरवरी तक नहीं मानी नहीं जाती है, तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा।

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