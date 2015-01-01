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काेराेना पर भारी पड़ा धनतेरस:सोना-चांदी के आभूषण की रही डिमांड 85 कराेड़ से अधिक का हुअा कारोबार

दरभंगा5 घंटे पहले
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काेराेना पर भारी पड़ा धनतेरस का उत्साह। लाेगाें ने जबर्दस्त खरीदारी की। शाम से लेकर देर रात तक दुकानाें में ग्राहकाें की भीड़ लगी रही। दरभंगा प्रमंडलीय एवं उद्याेग परिषद के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने बताया कि इस बार करीब 80 से 85 कराेड़ रुपए का बिजनेस हुअा है। जाे पिछले साल 2019 की तुलना में 25 कराेड़ कम है। पिछले साल करीब 1 अरब 10 लाख का काराेबार हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक ज्वेलरी के 25 से 30 कराेड़, बाइक्स के 20 से 25 कराेड़, चार चक्का गाड़ियाें के 5 से 10 कराेड़ एवं अन्य सामान की करीब 20 कराेड़ यानी 85 कराेड़ से अधिक का बाजार ने काराेबार किया। शुभ मुहूर्त की खरीददारी से दुकानदार गदगद नजर आए।

सोना-चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बाइक, मोबाइल आदि की खरीददारी में लोगों ने खास दिलचस्पी दिखाई। बाजार में स्टेनलेस स्टील, एल्मुनियम, पीतल व तांबे के आकर्षक डिजाइन वाले बर्तनों की खरीददारी में रूचि दिखाई। धनतेरस काे लेकर दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए कई प्रकार के ऑफरों की बौछार कर रखी थी। कार व बाइकों की खरीददारी को आसान बनाने के लिए कई पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने अपने दरवाजे खोल रखे थे। कई ने लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज पर भी छुट दे रखा था। बिक्री बढ़ाने के लिए मोबाइल के दुकानदारों ने भी ग्राहकों की आसानी के लिए लोन की व्यवस्था दे रखा था। यही कारण था कि लहेरियासराय का बाकरगंज मार्केट देर शाम तक ग्राहकों से जाम की स्थिति बनी रही। इसी प्रकार मौलागंज, मिर्जापुर, दरभंगा टावर, कटकी बाजार, दोनार, कादिराबाद, शिवधारा आदि की दुकानों में भी ग्राहकों ने जमकर खरीददारी की।

सोना की खरीदारी करना लोगों की पहली पसंद
धनतेरस की शुभ खरीददारी के अवसर पर सोना लोगों की पहली पसंद बना रहा। यही कारण था कि मिर्जापुर स्थित जीजे ज्वेलर्स के आकाश आनंद ने कहा कि बेहतर स्टार्ट मिला। तनिष्क के गौरव नथानी ने कहा कि ग्राहकों के रिस्पॉस ने उम्मीदों को बढ़ा दिया है।

टू व्हीलर वाहन 25 करोड़ रुपए से अधिक की बिकी
कोरोना काल की मंदी की मार झेल रही ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री को धनतेरस का जोरदार किक मिला है। कहीं-कहीं तो आशा से ज्यादा बाइकों की बिक्री पर शोरूम के मालिक नेहाल हाे गए । हालांकि इस साल के धनतेरस को कोई भी पिछले साल से तुलना करना गलत मान रहे हैं।

600 बाइक बिकने की उम्मीद
श्रीबजाज के मैनेजर वरूण पाठक ने कहा कि 250 बाइकों काे बेचने का टारगेट रखा गया था। पहले दिन ही 3 सौ से अधिक ग्राहकों ने डिलेवरी करा ली है। सौ से अधिक ग्राहक काउंटर पर बाइकों को परचेज करने में लगे रहे। ग्राहकों का उत्साह से कल तक 6 सौ बाइकों की सेलिंग होने की उम्मीद है।
विक्की टीवीएस के मैनेजर सदन कुमार ने कहा कि धनतेरस न केवल अच्छी उम्मीदों पर खरा उतरा है। बल्कि आगे की उम्मीदों को भी जगा दिया है। कोरोना काल व मंदी को देखते हुए 150 बाइक व स्कूटी बेचने का लक्ष्य रखा गया था। आज की बिक्री बहुत ही अच्छी रही। सौ से ज्यादा बाइकों की डिलेवरी ग्राहकों को दी जा चुकी है। कई बाइक की तैयारी डिलेवरी पॉइंट पर है। कल तक 50 और बाइकों के बिकने की उम्मीद है। बजाज की बाइकों की बिक्री शानदार रही।
कृष्णा हीरो के मैनेजर तारकेश्वर राय ने कहा कि ग्राहकों के उत्साह ने रोमांचित कर दिया है। बाइकों की बिक्री अपेक्षा अनुरूप ही रही है। 250 बाइकों के बिक्री का लक्ष्य रखा गया था। जो हासिल हाे चुका है। 190 से अधिक बाइकों की डिलेवरी हो चुकी है। स्पलेंडर प्लस, ग्लेमर व स्टीम-160 आर की डिमांड ठीक रही।

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