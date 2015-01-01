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रोचक रहा चुनाव:लोजपा साथ होती तो महागठबंधन का हो जाता सफाया

दरभंगा2 दिन पहले
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  • 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात्र 2 सीटों से करना पड़ा था संतोष, इस बार 4 सीटों पर जमाया कब्जा

मिथिलांचल की हृदयस्थली दरभंगा में इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायने में रोचक रहा। इस बार अगर लोजपा साथ रहती तो दरभंगा से महागठबंधन का सफाया ही हो जाता। हालांकि, महागठबंधन के एक मात्र राजद उम्मीदवार ललित कुमार यादव को भी इस बार जीतने के लिए एड़ी-चोटी एक करना पड़ा। उनका सीधा मुकाबला राजद के पूर्व कद्दावर नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री जदयू नेता एमएए फातमी के बेटा केवटी के निवर्तमान विधायक डॉ. फराज फातमी से था। इन दोनों के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। इस चुनाव में दरभंगा ग्रामीण से कुल 8 उम्मीदवार चुनावी दंगल में थे। सभी उम्मीदवारों को मिलाकर कुल 156980 मतदान वैध थे। जिसमें भाजपा के बेटी बचाव बेटी पढ़ाव सेल के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुमार ठाकुर को चुनाव के एन वक्त पर पाला बदलकर लोजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में कूद पड़े। इन्हें अपनी पहचान के साथ-साथ जदयू से स्थानीय कार्यकर्ता को प्रत्याशी नहीं मिलने से दुखी लोगों का सहज में समर्थन मिल गया। इन्हें कुल 17586 मत मिले। जबकि, विजयी राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव को कुल 64929 व जदयू के डॉ. फराज फातमी को 62788 मत मिले। ललित पहली बार से से कम 2141 मतों के अंतर से विजयी हुए। पिछले 2015 के चुनाव में ललित कुमार यादव कुल 51.38 प्रतिशत यानी कुल 70557 मत मिले थे। इनके प्रतिद्वंदी हम प्रत्याशी को कुल 36066 मत मिले थि। ललित 34481 मतों से विजय हुए थे। इस क्षेत्र में नोटा पर भी इस बार 3937 मत पड़े हैं।

दरभंगा ग्रामीण से राजद के ललित कुमार यादव को इस बार जीतने के लिए एड़ी-चोटी एक करनी पड़ी

दरभंगा ग्रामीण से ललित कुमार यादव की जीत पर मनीगाछी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

राजद के ललित कुमार यादव ने इसबार के विधान सभा चुनाव में मारा छक्का मारकर दरभंगा में महागठबंधन का खाता खोल दिया। ललित छठी बार जीत हासिल कर सबको चौंका दिया है। ये वर्ष 2010 में चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन में मनीगाछी से दरभंगा ग्रामीण विधान सभा बने इस क्षेत्र से लगातार जीतते रहे। 1995 से लगातार पांच बार चुनाव जीतने वाले ललित कुमार यादव जदयू के डाॅ. फराज फातमी को इसबार हराया है। उन्होंने 2010 में जदयू के अशरफ हुसैन को हराया था। वहीं पिछले यानी 2015 विधान सभा चुनाव में इस सीट पर राजद का ही डंका बजा था। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट पर राजद का ही दबदबा रहा है। मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाले इस सीट पर 1967 से लगातार 1980 तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डाॅ. नागेन्द्र झा व 1985, 1990 उनके पुत्र वर्तमान में विहार कांग्रेस के अध्यक्ष डाॅ. मदन मोहन झा ने जीत दर्ज की। पहलीबार 1995 में कांग्रेस के हाथ से यह सीट निकल कर जनता दल के प्रत्याशी के रूप में ललित कुमार यादव जीतकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि, 2005 में जदयू के प्रभाकर चौधरी से चुनाव हार गए थे। लेकिन 8 माह बाद हुए चुनाव में ललित कुमार यादव ने पुनः जीत हासिल की। मनीगाछी के 22 पंचायत व सदर प्रखंड के 15 पंचायत मिलाकर 2010 से दरभंगा ग्रामीण विधानसभा बनने के बाद से ही इस सीट पर राजद के ललित कुमार यादव ने अपना दबदबा कायम रखा। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सभा सीट पर हो रहे इस चुनाव में 7 उम्मीदवार मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे थे। जिसमें राजद के ललित कुमार यादव जदयू के डाॅ. फराज फातमी, बसपा से सुनील कुमार मंडल, लोजपा के प्रदीप कुमार ठाकुर समेत निर्दलीय अजीजुल रहमान, राकेश कुमार मंडल एवं देवनारायण गुप्ता थे। 2 लाख, 86 हजार 301 मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक वोटर अल्पसंख्यक हैं। वहीं दूसरे नंबर पर ओबीसी, तीसरे नंबर पर ब्राह्मण एवं चौथे नंबर पर यादव वोटर की संख्या है। यहां मुस्लिम मतों को ध्रुवीकरण करने में जदयू प्रत्याशी सफल नहीं हो सके।

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