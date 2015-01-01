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चुनावी सभा:बिहार का विकास चाहिए तो एनडीए व विनाश चाहिए तो महागठबंधन को चुनें

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा ने हायाघाट और जाले में किया संबोधित, बोले-

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार का विकास चाहिए तो एनडीए चाहिए अगर विनाश चाहिए तो राजद व कांग्रेस को चुनना होगा। वे गुरुवार को हायाघाट के आनंदपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज्ञान, पान, मखान से समृद्ध मिथिला की पावन धरती एवं जनता को अभिनंदन एवं प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि सभा में तालियों की गड़गड़ाहट से यह तय कर दिया है कि हायाघाट विधानसभा से डॉ. रामचंद्र प्रसाद को भारी बहुमत से 7 तारीख को वोट कर जीत दिलाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह चुनाव प्रत्याशियों का नहीं है यह चुनाव बिहार के भविष्य का है। उन्हाेंने राजद पर हमला बाेलते हुए कहा कि वे कहते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। पहले बिहार की जनता को बताएं कि जंगलराज के समय बिहार से 25 लाख लोग पलायन क्यों कर गए। कोरोना जब आया तो तेजस्वी बिहार छोड़कर दिल्ली में बैठे थे। उधर, जाले के काजी अहमद डिग्री कॉलेज मैदान में प्रत्याशी जीवेश कुमार के समर्थन में भी उन्होंने जनसभा काे संबाेधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर इल्जाम लगा कि उन्होंने कोरोना काल में देश को ठीक से हैंडिल नहीं किया। वहीं एक सौ तीस करोड़ की आबादी वाले इस देश में कोरोना को प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी ने बड़े आराम से हैंडल कर लिया। उन्होंने राजग प्रत्याशी जीवेश कुमार को जिताने की लोगों से अपील की।

पथ निर्माण मंत्री नंद किशाेर यादव ने कहा- इस बार का चुनाव विकास बनाम विनाश का
जाले के कॉलेज मैदान की सभा में पथ निर्माण मंत्री नंद किशाेर यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव विकास बनाम विनाश का है। इस सरकार ने सड़क, नाला, बिजली, पानी आदि आपको दिया। पहली बार विधायक बनने के बाद ही जीवेश कुमार ने क्षेत्र के विकास के लिए दिनरात एक की है और 206 किमी सड़क का निर्माण कराया है। एमएलसी दिलीप चौधरी ने कहा कि नरेन्द्र मोदी और नीतीश की सरकार ने कहा कि बिहार का विकास मिथिला के विकास के बिना असंभव है। इसीलिए उनलोगों द्वारा दरभंगा में एम्स तथा हवाई अड्डा की शुरुआत भी की जा रही है।

फैसला अापकाे करना है : जीवेश कुमार
भाजपा प्रत्याशी जीवेश कुमार ने कहा कि बुधवार काे ही यहां कांग्रेस की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया था। उनके प्रत्याशी की ओर से यह पूछा जा रहा था कि जाले में क्या विकास हुआ है। जिस मंच पर उनका कार्यक्रम किया जा रहा था। वह मंच उन्हाेंने ही बनवाया है। अगर वह अपने मंच के ठीक सामने देखे तो उन्हें नवनिर्मित कॉलेज का छात्रावास दिखेगा जिसका निर्माण भी मेरे द्वारा ही किया गया है। इससे जनता खुद ही फैसला कर सकती है कि उन्हें विकास करने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए या पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला जिन्ना वादी।

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