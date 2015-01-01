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मांग:कुलसचिव के विरोध में बीएड के छात्रों ने राजभवन को लिखा जांच कराने की उठाई मांग

दरभंगा2 दिन पहले
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एलएनएमयू बीएड सत्र 2018-20 के छात्रों ने कुलसचिव डॉ. मुश्ताक अहमद के खिलाफ राजभवन को ज्ञापन देकर पूर्व के विभिन्न लेनदेन, आर्थिक गबन एवं भ्रष्टाचार के कई मामले की जांच कराने की मांग की है। आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले छात्र सीके चौबे, प्रकाश कुमार सिंह, पप्पू कमार, जयपाल भगत, धीरेंद्र कुमार, शिवनाथ प्रसाद आदि ने कहा है कि कुलसचिव ने थाना में गलत सूचना देकर उनके ऊपर एफआईआर करवाई है। बीएड कॉलेज चलाने वाले को फायदा पहुंचाने के लिए उन लोगों की फीस बढ़ा दी गई है। छात्रों ने कहा है कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इन आरोपों के संबंध में पूछने पर कुलसचिव डॉ. अहमद ने कहा कि इस शिकायत पत्र के संबंध में अभी उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं है।

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