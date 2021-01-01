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परीक्षा:इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू हाेगी, अनुमंडल के पांच केंद्रों पर 3950 छात्राएं हाेंगी शामिल

दरभंगा4 घंटे पहले
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  • प्रथम पाली में भौतिकी एवं द्वितीय पाली में राजनीति विज्ञान की परीक्षा होगी

सोमवार से शुरू होने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। प्रथम दिन अनुमंडल के पांच केंद्रों पर 3950 छात्राएं परीक्षा देंगी। इसके लिए सभी केंद्रों पर मास्क एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध रहेगा। परीक्षा केंद्र में बिना मास्क के छात्राओं को इंट्री नहीं दी जाएगी। जो भी परीक्षार्थी बिना मास्क के आएंगी उन्हें परीक्षा केंद्र की ओर से मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम दिन प्रथम पाली में भौतिकी एवं द्वितीय पाली में राजनीति विज्ञान की परीक्षा होगी।

एसडीओ संजीव कुमार ने परीक्षा केंद्रों पर स्वच्छ,निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर दो-दो अतिरिक्त स्टैटिक दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सोमेश्वर उच्च विद्यालय में 912 परीक्षार्थी, संस्कृत उच्च विद्यालय में 719, मां सुथरा में 985, पार्वती कन्या उच्च विद्यालय में 831 एवं एमएसएसजी कॉलेज में 503 छात्राएं सम्मिलित होंगी। एमएसएसजी कॉलेज में डॉ. रमेश कुमार, सोमेश्वर उच्च विद्यालय में डॉ. जितेंद्र कुमार, मां सुथरा विद्यापीठ में बीईओ सुधा कुमारी, सोमेश्वर संस्कृत उच्च विद्यालय में मिथिलेश मिश्रा एवं पार्वती कन्या उच्च विद्यालय में वसुंधरा कुमारी केंद्राधीक्षक बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीडीओ अरेराज मनोरंजन पाण्डेय, बीडीओ संग्रामपुर दृष्टि पाठक को पुलिस पदाधिकारियों के साथ प्रतिनियुक्त किया गया है।

सभी केंद्रों के जोनल दंडाधिकारी के रूप में पुलिस पदाधिकारी के साथ अपर अनुमंडल पदाधिकारी सतीश रंजन प्रतिनियुक्त रहेंगे। वही सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में डीसीएलआर संजय कुमार पुलिस पदाधिकारी के साथ प्रतिनियुक्त किए गए हैं। उपस्करों की सम्पूर्ण देख भाल की जिम्मेदारी डीपीओ मध्याह्न भोजन जावेद अली को दिया गया है। परीक्षा के संदर्भ में एसडीओ संजीव कुमार ने बताया कि सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराई जाएगी। उन्होंने परीक्षार्थियों से अपील की कि वे स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा में अपनी भूमिका निभाएं और परीक्षा में स्वस्थ एवं शांत चित्त से सम्मिलित हो।

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