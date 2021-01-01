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ई-सम्मेलन:पीजी रसायन शास्त्र विभाग में अंतरराष्ट्रीय ई-सम्मेलन आज

दरभंगा5 घंटे पहले
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ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में मल्टीफंक्शनल मेटेरियल एंड एनवायरमेंट विषय पर 1 व 2 फरवरी को दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। संयोजक डॉ. सीमान्त श्रीवास्तव ने कहा कि इस दो दिवसीय सम्मेलन में एक उद्घाटन, चार तकनीकी एवं एक समापन सत्र होंगे। कुल 415 प्रतिभागियों ने इस सत्र में भाग लेने के लिए पंजीयन किया है। जिसमें 30 प्रतिभागी ओरल एवं 20 पोस्टर प्रेजेंटेशन के जरिए सम्मेलन के विषय से संबंधित शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे।

प्रथम दिन के तकनीकी सत्रों में डॉ. आलोक मणि त्रिपाठी यूनिवर्सिटी आफ ओस्लो नॉर्वे, डॉ. मनोज कुमार गुप्ता सीएसआरआईएमपीआरआई भोपाल, डा. स्वतंत्र प्रसाद सिंह आईआईटी मुंबई संसाधन पुरुष रहेंगे। प्रतिभागियों की ओर से ओरल एवं पोस्टर प्रेजेंटेशन होगा। दूसरे दिन के दो तकनीकी सत्रों में डॉ. दिलीप कुमार पांडा क्लम्सन विश्वविद्यालय यूएसए, डॉ. विजय प्रकाश त्रिपाठी आईआईटी दिल्ली, डॉ. कमलेश सिंह बीएचयू बनारस एवं डा. अलरिच बर्क कोन्सटांज युनिवर्सिटी जर्मनी संसाधन पुरुष रहेंगे। दूसरे दिन भी समानांतर ओरल एवं पोस्टर प्रेजेंटेशन होगा। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि एवं सम्मेलन के चीफ पेट्रॉन कुलपति प्रो. सुरेंद्र प्रताप सिंह रहेंगे। सम्मेलन के पेट्रॉन प्रति कुलपति प्रो. डाॅली सिन्हा रहेंगी।

अध्यक्ष छात्र कल्याण डा. अशोक कुमार झा एवं कुलसचिव डॉ. मुश्ताक अहमद विशिष्ट अतिथि के रुप में उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन सत्र में द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पेसिफिक फीजी के प्रो. सुरेंद्र प्रसाद बीज भाषण प्रस्तुत करेंगे। विभागाध्यक्ष प्रो. रतन कुमार चौधरी ने बताया कि सम्मेलन की तैयारी हो चुकी है। विभाग के सभी शिक्षक, शोधार्थी छात्र एवं अन्य महाविद्यालयों के रसायनशास्त्र के शिक्षक तन मन से इसे सफल बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन शिक्षकों, शोधार्थियों, छात्रों एवं समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

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