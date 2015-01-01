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कार्रवाई:14वें वित्त आयोग योजना के मामले की जांच शुरू

सिंहवाड़ाएक घंटा पहले
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सिंहवाड़ा प्रखंड की माधोपुर बस्तवाड़ा पंचायत में चौदहवीं वित्त आयोग से 13 लाख 40 हजार की राशि की निकासी कर योजना स्थल पर कार्य नहीं करने के मामले में जांच शुरू हो गई है। मामले को लेकर मुखिया पति अमजद अब्बास ने डीएम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं बीडीओ को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी।

शिकायत में कहा है कि पंचायत के 14 वीं वित्त योजना मद के 13 लाख 40 हजार रुपए की बैंक से पूर्व मुखिया विष्णुदेव दास व तत्कालीन पंचायत सचिव रामचंद्र पासवान के संयुक्त हस्ताक्षर से निकासी की गई है। वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद बैंक से एक ही दिन 22 अप्रैल 2016 को तीन ट्रांजेक्शन से 13 लाख 40 हजार रुपए की निकासी कैसे हुई यह भी जांच का विषय है।

पंचायत चुनाव की घोषणा के समय आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद एक ही तिथि को कुछ समय के अन्तराल में इतनी बड़ी रकम को पूर्व मुखिया व तत्कालीन पंचायत सचिव ने अपने हस्ताक्षर से कैसे निकासी की। बताते चलें कि वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव परिणाम के बाद मुखिया पद से विशुनदेव दास कुछ वोट के अंतर से पराजित हो गए थे। इसके बाद भी विजयी मुखिया शबाना अमजद व पंचायत सचिव को पंचायत के अभिलेखों का कार्यभार नहीं सौंपा गया था।

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