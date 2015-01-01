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कोरोना अपडेट:3700 लोगों की जांच में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले

दरभंगा2 दिन पहले
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जिले के 3700 लोगों की रैपिड एंटीजन व आरटी पीसीआर से जांच में फिर 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। डीएमसीएच के माइक्रोबाॅयोलॉजी विभाग में आरटी पीसीआर से जांच में 2 पॉजिटिव मिले, जिसमें बहेड़ी प्रखंड के 65 वर्षीय वृद्ध पुरुष व 50 वर्षीय महिला शामिल हैं। दोनाें का सैंपल 4 नवंबर को लिया गया था। इसकी जांच रिपोर्ट गुरुवार को आई है। वहीं डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर में 62 लोगों की जांच में 4 कोरोना पॉजिटिव मिले । जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न प्रखंडों में 3484 लोगों की जांच में बेनीपुर प्रखंड में एक कोरोना पॉजिटिव मिले। इस तरह से जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3249 तक पहुंचा गई है। अभी तक कोरोना से जिले में 50 लोगों की मौत हो चुकी है।

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