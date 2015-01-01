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मनाया जश्न:जदयू विधि प्रकोष्ठ ने वकालत खाना में जीत पर मनाया जश्न

दरभंगाएक घंटा पहले
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जिला जदयू विधि प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता रवि कुमार ने गुरूवार को दरभंगा वकालतखाना भवन में मौजूद वकीलों के बीच लड्डू बांटकर राजग गठबंधन की जीत पर खुशी व्यक्त की। साथ ही बिहार का फिर से मुख्यमंत्री बनने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। उपस्थित जदयू विधि प्रकोष्ठ से जुड़े अधिवक्ताओं ने राज्य के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उपस्थित अधिवक्ताओं में राम नरेश यादव, रोबिंस कुमार, अली हसन, मुकेश कुमार, राजीव शंकर भूषण, परशुराम कृष्ण, अर्चना कुमारी, मोहन कुमार ठाकुर, राजेश कुमार, चंदा वर्मा, अवधेश ठाकुर, श्याम सुंदर नारायण चौबे, मो. निजामुद्दीन इत्यादि शामिल रहे।

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