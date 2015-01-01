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चोरी:शिवराम गांव के बंद घर से लाखों के सामान की चोरी

दरभंगाएक घंटा पहले
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बहेड़ा थाना क्षेत्र के शिवराम गांव अज्ञात चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर घटना का अंजाम दिया है। इस संबंध में स्थानीय सूत्रों के अनुसार उक्त गांव के वार्ड 15 में सुमन झा के बंद घरों में अज्ञात चोरों ने भीषण चोरी कर घटना को अंजाम दिया है। जिसमें लाखों की जेवरात, नकदी एवं कपड़े की चोरी कर ली है। इस संबंध में पीड़ित सुमन झा ने बताया कि घर पर कोई भी आदमी नहीं था। सब अपने ननिहाल गए हुए थे। इसी बीच चोर ने बंद पांच घरों में चोरी कि घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो गए। वे लोग गुरुवार को जब अपने घर वापस आए तो देखा कि अपने घर में 5 रूमों की ताला टूटी हुई है। सामान सब बिखरे पड़े हुए थे। कितने का समान चोरी हुई है और नगदी कितना ले गया है। इसकी सूची बना रहे हैं। इस संबंध में पूछने पर थानाध्यक्ष ब्रह्मदेव सिंह ने बताया कि अभी तक चोरी की घटना संबंधित कोई जानकारी नहीं है।

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