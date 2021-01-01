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हादसा:7 महीने से बीच सड़क पर झूल रहा ललित नारायण मिश्र राम नंदन मिश्र सेतु द्वार, कभी भी हाे सकता है हादसा

दरभंगाएक घंटा पहले
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जाले-भरवारा मुख्य सड़क पर कटोला के महदई चौक पर 10 वर्ष पूर्व तत्कालीन विधायक विजय कुमार मिश्र के ऐच्छिक कोष से निर्मित ललित नारायण मिश्र- राम नंदन मिश्र सेतु द्वार बीते सात आठ महीनों से सड़क पर झूल रहा है। इससे राहगीरों के जान माल पर खतरा की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों की मानें तो 7 महीने पूर्व एक पिकअप की ठोकर से द्वार का एक पिलर टूट कर अपनी जगह से दूसरी जगह खिसक गई और द्वार का ऊपरी हिस्सा सड़क की ओर झुक गया। तब से आज तक यह सेतु द्वार सड़क पर ही झूल रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस सड़क से प्रखंड से जिला तक के तमाम अधिकारी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित विधायक व मंत्री का भी कई दफा आना-जाना हो चुका है। किसी ने भी इस पर ध्यान तक नहीं दिया।

राढी निवासी सुरेश शर्मा, छोटन साह आदि का कहना है कि सेतु द्वार की जर्जर स्थिति को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी वक्त यह सड़क से गुजरने वाले किसी वाहन या यात्री के ऊपर गिर कर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इस संबंध में सीओ अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि सेतु द्वार का निर्माण पीडब्ल्यूडी सड़क पर किया गया है। इसलिए इसे हटाने की पहल पीडब्ल्यूडी की ओर से ही की जानी चाहिए। पीडब्ल्यूडी के अभियंता पवन सिंह ने बताया कि अब तक उन्हें इस सेतु द्वार की जर्जर स्थिति में होने की जानकारी नहीं थी। उन्हें यह भी पता नहीं है कि यह सेतु द्वार पीडब्ल्यूडी विभाग से एनओसी लेकर बनाया गया था या फिर ऐसे ही। अभियंता ने बताया कि त्वरित करवाई कर इस समस्या का निदान किया जाएगा।

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