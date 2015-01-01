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एलएनएमयू:विधानसभा चुनाव की वजह से कल बंद रहेगा एलएनएमयू

दरभंगाएक घंटा पहले
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ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर 7 नवंबर को छुट्टी रहेगी। कुलसचिव डॉ. मुश्ताक अहमद के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इस दौरान विश्वविद्यालय सहित पीजी विभाग, अंगीभूत व संबद्ध कॉलेज सभी भी बंद रहेंगे। 9 नवंबर से सभी कार्य समयानुसार होंगे।

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