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एमएलसी चुनाव:शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मदन मोहन झा 689 वोटों से हुए विजयी

दरभंगा4 घंटे पहले
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  • स्नातक उम्मीदवारों के वोटों की गिनती देर रात तक एक राउंड की भी नहीं हो पाई थी पूरी

सीएम आर्ट कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र में दरभंगा शिक्षक व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था चल रही है। रात के साढ़े सात बजे तक शिक्षक निर्वाचन की 12वें राउंड की काउंटिंग के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा चुनाव जीत गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुरेश प्रसाद राय को 689 वोटों से हराए। 12वां राउंड ही अंतिम राउंड हुआ। इसमें मदन मोहन झा को 5011 व सुरेश प्रसाद राय को 2917 मत मिले थे। जबकि रामदेव राय को 2270 मत प्राप्त हुए। वहीं दूसरी ओर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पहली राउंड की काउंटिंग देर रात जारी थी।

मतगणना : किलाघाट में सुरक्षा को लेकर रही चौकसी

शिक्षक और स्नातक निर्वाचन मतगणना को लेकर किलाघाट का इलाका सुरक्षा घेरे में सुबह से ही बंधा रहा। सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर जगह-जगह बने ड्रॉप गेट और पुलिस की तैनाती के बीच पैदल गश्ती के कारण बाइक संचालन पर भी राेक रहा। किलाघाट पुल से दक्षिण, किलाघाट मिलान चौक से पहले पश्चिम तीन बटिया, उर्दू किलाघाट मंदिर से उत्तर वाहनों का परिचालन आम लोगों के लिए बंद जैसा ही नजर आया। महिला पुलिस बल और दंगा नियंत्रण बल के साथ ही जिला पुलिस की सुरक्षा कड़ी रहने से सीएम आर्ट कॉलेज मतगणना केन्द्र के आस-पास सुरक्षा कर्मियों की वजह से इलाका पुलिस छावनी बना रहा। शाम में कुछ देर वाहनों का परिचालन शुरू हुआ।

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