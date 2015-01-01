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कोरोना अपडेट:डीएमसीएच में भर्ती मधुबनी की 72 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत

दरभंगा5 घंटे पहले
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  • पिछले 24 घंटे में 3415 लोगों की जांच फिर 7 कोरोना पॉजिटिव मिले

डीएमसीएच में इलाजरत एक 72 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत बुधवार की देर रात हो गई। वह मधुबनी जिला की रहने वाली थी। परिजन ने उसे 9 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया था। मौत के बाद उसके शव को सुरक्षा के साथ एंबुलेंस से अंतिम संस्कार के लिए उसके गृह जिला भेज दिया गया है। इधर, फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके बाद भी लोग सतर्क नहीं है। लोग बिना मास्क के ही घूम रहे है। त्यौहार को लेकर फिर से बाजार में लोगों की भीड़ दिखने लगी है। ज्ञात हो कि डीएमसीएच में कोरोना से नवंबर माह में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें दरभंगा के एक व मधुबनी जिला के तीन शामिल हैं। बताया जाता है कि पिछले 24 घंटे में 3415 लोगों की जांच की गई। जिसमें फिर जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले है।

रैपिड एंटीजन किट से डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर में 43 लोगों की जांच की गई। इसमें 6 कोरोना पॉजिटिव मिले है। जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 3372 लोगों की जांच की गई। जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव मिले है। बहेड़ी में 190 लोगों की जांच में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले है। इस तरह से जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3291 तक पहुंच गया है। जिसमें से 3155 लोग स्वस्थ्य हो चुके है। अभी तक कोरोना से जिले के 50 लोगों की मौत हो चुकी है।

अभी और सतर्क रहने की जरूरत है : डॉ. एससी झा
मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. एससी झा ने कहा कि मौसम में बदलाव के कारण सर्दी व खांसी के इलाज बढ़ रहे है। दीपावली व छठ पर्व में पटाखा छूटने के बाद मरीज को बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोरोना से अभी और सतर्क रहने की जरूरत है। मेडिसिन ओपीडी में सर्दी, खांसी व बुखार के जो भी मरीज इलाज के लिए आते है, उसे कोरोना जांच के लिए फ्लू कॉर्नर में भेज दिया जाता है।

डीएमसीएच में आए 1066 मरीज, सर्दी-बुखार के 200
विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद फिर से डीएमसीएच में मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। ओपीडी में गुरुवार को इलाज के लिए कुल 1066 मरीज पहुंचे। जिसमें से मेडिसिन विभाग में सर्दी, खांसी व बुखार के इलाज के लिए करीब 200 मरीज पहुंचे। दोपहर तक इमरजेंसी में इलाज के लिए 60 मरीज पहुंचे। वहीं आइसोलेशन वार्ड और मेडिसिन वार्ड में लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने कुल 16 कोरोना संदिग्ध मरीजों का जांच सैंपल लिया।

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