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योजनाएं:मिथिला क्षेत्र में कई बड़ी योजनाएं शुरू : अश्विनी

दरभंगाएक घंटा पहले
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केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार विधानसभा चुनाव में मिथिला क्षेत्र से एनडीए को अपार समर्थन मिलने पर संपूर्ण मिथिलावासियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण विकास योजना की शुरुआत की। दरभंगा में एम्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, कोसी पर रेल महासेतु सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं मिथिला के क्षेत्र में शुरू की गई है। जिससे मिथिला क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सांसद गोपालजी ठाकुर से कहा कि उनके अथक परिश्रम से दरभंगा सहित आस-पास के जिलों के कई विधानसभा क्षेत्रों पर एनडीए ने जीत का परचम लहराया। वे लगातार मिथिला के क्षेत्रों में सघन दौरा कर रहे थे। इसका सकारात्मक परिणाम मिला। एनडीए संपूर्ण बिहार के साथ मिथिला के विकास के लिए कृत संकल्पित है।

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