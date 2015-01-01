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योगदान:एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत में मिथिला का भी अहम योगदान

दरभंगाएक घंटा पहले
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विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत में मिथिला क्षेत्र का अहम योगदान रहा। दरभंगा में खासकर 10 में से 9 सीट जीतने में सांसद गोपालजी ठाकुर की भूमिका काफी अहम रही। ये बातें भाजयुमो के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा ने कही। भाजयुमो जिलाध्यक्ष ने कहा कि वापस जा चुके एम्स का दरभंगा में स्वीकृति कराने, केंद्रीय मंत्री से एयरपोर्ट का निरीक्षण करा छठ से पहले हवाई सेवा आरंभ करने व टिकट बंटवारे में क्षेत्र और जातीय समीकरण का तालमेल बिठाने में जिस तरह सांसद गोपालजी ठाकुर ने अपने संगठनात्मक अनुभव का उदाहरण पेश किया है। उसी का परिणाम हैं कि दरभंगा में एनडीए को 9 सीट मिली है। साथ ही मधुबनी के सांसद अशोक यादव ने भी दरभंगा और विशेष करके केवटी और जाले के ऐतिहासिक जीत में भी अहम भूमिका निभाई है।

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