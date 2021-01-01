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अनदेखी:1972 में ओपी के रूप में खुला था मोरो थाना, यात्री शेड में चल रहा विशनपुर थाना

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • 400 रुपए किराए पर फूस की झोपड़ी में चलता है मोरो थाना

दरभंगा| तीन जिलों दरभंगा, समस्तीपुर व मुजफ्फरपुर की सीमा क्षेत्र पर स्थित है मोरो थाना। करीब 49 साल पहले वर्ष 1972 से इसने ओपी के रूप में काम करना शुरू किया था। 13 वर्ष पहले इसे स्वतंत्र रूप से थाना का दर्जा मिला। इस थाना के पास 25 गांवों की करीब 30 हजार की आबादी की सुरक्षा का जिम्मा है। लेकिन थाना के पास एक अदद अपना भवन नहीं है।स्थापना के बाद 49 बसंत झेल चुका यह थाना बसुआरा हाईस्कूल के सामने स्थित एक फूसनुमा घर में 400 रुपए के मासिक किराए पर संचालित है।

उपेक्षा : 25 फरवरी 1981 से लोगों की सेवा में लगातार तत्पर है विशनपुर थाना

दरभंगा। एक यात्री शेड व सामुदायिक भवन पर वर्षों से काबिज है विशनपुर थाना। जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम छोर पर बारह किलोमीटर की दूरी पर एसएच-50 के किनारे स्थित यह थाना करीब 40 सालों यानी 25 फरवरी 1981 से लोगों की सेवा में तत्पर है। इसकी जद में 40 गावों की करीब 80 हजार की आबादी की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। इस थाना को भी अपना भवन मयस्सर नहीं है। 25 वर्ष पहले तत्कालीन विधायक हरिनंदन यादव के ऐच्छिक कोष से सड़क के पूर्वी भाग में बने यात्री शेड में थाना का कार्यालय संचालित है।

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