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जीत:‘एनडीए की जीत नीतीश व नरेंद्र मोदी की जीत है’

दरभंगाएक घंटा पहले
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एनडीए को मिली बहुमत पर खुशी जाहिर करते हुए जदयू महिला जिलाध्यक्ष ललिता झा ने कहा कि यह जीत बिहार के विकास व नीतीश और नरेंद्र मोदी की जीत है। उन्होंने दरभंगा में एनडीए को मिली 9 सीटों पर जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दरभंगा वासियों ने जातपात से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर व सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा करके जिस तरह से वोट किया वह सराहनीय हैं। जदयू महिला जिलाध्यक्ष ने कहा कि एनडीए गठबंधन ने जिला में एक सीट मातृ शक्ति को देकर यह साबित कर दिया कि आधी आबादी के विकास के लिए एनडीए संकल्पित है।

समाजसेवी व जदयू नेता आलोक कुमार झा टिंकू ने जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि अब एक बार पुनः डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। बिहार के चुनावी परिणाम ने न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम किया है कि अब जात-पात के नाम पर नहीं बल्कि विकास के कार्य व जन हितैषी मुद्दों पर ही चुनाव होते है।

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