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प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने मांगी स्कूलों की सूची:जिले के 350 प्रारंभिक स्कूलों में होंगे नए भवन

दरभंगाएक घंटा पहले
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जिले के 350 जर्जर एवं क्षतिग्रस्त प्रारंभिक स्कूल भवनों का जीर्णोद्धार का रास्ता निकलता हुआ दिखाई देने लगा है। ऐसे स्कूलों में नामांकित बच्चों को अब नए भवन में सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई का मौका मिलने वाला है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक एवं समग्र शिक्षा संजय कुमार देव कन्हैया को जर्जर एवं क्षतिग्रस्त प्रारंभिक स्कूल की सूची भेजने का निर्देश दिया है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया है कि जर्जर एवं क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की सूची एस्टिमेट एवं नक्शा के साथ भेजा जाए। ताकि कम समय में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराई जा सके। इस तरह का पत्र निदेशक ने 3 बार पहले भी जारी किया था। लेकिन किसी कारणवश सूची भेजी नहीं गई है।

डीपीओ समग्र शिक्षा संजय कुमार देव कन्हैया ने कहा कि जिले में लगभग 350 ऐसे स्कूल है जिनके भवन जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। ऐसे स्कूलों काे सूचीबद्ध कर लिया गया है। एस्टिमेट एवं नक्शा बनाने का काम अंतिम चरण में है। कुछ ही दिनों में निदेशक को भेज दिया जाएगा। डीपीओ ने कहा कि कोरोना को लेकर मार्च से ही स्कूलों में पढ़ाई बंद है। इस बीच बाढ़ के कारण भी कई स्कूलों का भवन क्षतिग्रस्त हुआ है। टीम स्कूलों का सर्वेक्षण कार्य तेजी से कर रहा है।

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