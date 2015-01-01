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तीसरे चरण का मतदान:सुबह में बूथ पर जाने की नहीं दिखी जल्दबाजी दोपहर बाद घरों से निकला मतदाताओं का हुजूम

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • सुरक्षा की रही कड़ी व्यवस्था, गश्त करते नजर आई पुलिस

नहीं थी वोटर को बूथ पर जाने की जल्दबाजी। शहर में इक्का-दुक्का खुली थी दुकानें। दोपहर बाद वोटरों का हुजूम पहुंचा बूथ पर। तीसरे चरण के मतदान को लेकर शनिवार को शहरी विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर मतदाताओं की सुबह में भीड़ नहीं नजर आई मगर दोपहर बाद मतदान के प्रतिशत में वृद्धि के बीच जीत-हार को लेकर चौक-चौराहों पर बैठने वाले खुद को विशेषज्ञ मानते हुए कांटे की टक्कर में प्रत्याशी की जीत का भी प्रमाण पत्र थमाने की बात कहते सुनते गए। शहर में कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंस का कई जगहों पर पालन करते देखा गया मगर सुबह में इसी आलम को लेकर आम मतदाताओं में भीड़ से बचने काे लेकर बूथ का रूख नहीं नजर आया। वोटरों ने दोपहर बाद बूथ का रूख किया।

शहर के मारवाड़ी कॉलेज में सुबह 11.28 बजे बूथ नं. 186 ए पर जहां 681 वोटर कुल है। यहां महिला की संख्या 331 की जगह वोट 66 पड़े। वहीं, पुरुष वोटर की संख्या 350 की जगह वोट 97 पड़े थे। वहीं, बूथ नं. 187 ए पर 679 वोटर की संख्या के बीच महिला वोटर कुल 306 के बदले 46 वोट पड़े। वहीं, पुरुष 373 होने के बीच 78 वोट पड़े थे। इधर इसी कैम्पस में 186 बूथ नं. पर कुल वोटर की संख्या 686 है। इस वक्त तक जहां पुरुष जहां 363 के बदले वोट 66 पड़ा। वहीं, महिला वोटर 323 की जगह उस वक्त तक 37 ही पड़ा था। वहीं, बूथ नं. 187 पर जहां कुल वोटर 692 के बीच पुरूष वोटर 349 के जगह 90 वोट पड़े थे जबकि महिला वोटर 343 होने के बीच 56 वोट पड़े।

मुस्लिम बहुल क्षेत्र के बूथ पर बढ़ा रहा प्रतिशत
मदरसा हमिदिया किलाघाट में बूथ नं.182 पर कुल वोटर 605 के बीच पुरुष वोटर की संख्या 325 की जगह बारह बजे तक 102 पड़े जबकि महिला वोटर 280 वोटर की जगह 99 वोट पड़े थे। वहीं, 181 ए में कुल वोटर 610 है। यहां पुरुष वोटर की संख्या 315 के जगह दोपहर 12 बजे तक 93 और महिला वोटर की संख्या 295 के जगह पर 91 वोट पड़े थे। इस बीच 181 में कुल वोटर 596 है। यहां पुरुष की संख्या 325 के जगह पर 118 वोट पड़े। वहीं, महिला वोटर की संख्या 271 होने के बीच 93 वोट पड़े थे।

बूथों पर अर्धसैनिक बलों की थी तैनाती
आसमान और जमीन पर से सुरक्षा कर्मी बूथ की सुरक्षा में तैनात थे। बूथ पर तो अर्द्ध सैनिक बल थे ही, छत पर चढ़कर के भी अर्द्ध सैनिक बल सुरक्षा में तैनात थे। नगर थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग की कड़ी व्यवस्था नजर आई। वहीं, गली-मोहल्लों में भी पुलिस अधिकारियों की लुका-छिपी से सड़क पर बीच-बीच में सन्नाटा छाया रहा।

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