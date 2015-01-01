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निर्धारण:अधिकारियों ने जिला प्रशासन के साथ की बैठक, नति का निर्धारण

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • विद्यापति टर्मिनल से हवाई सेवा 8 से शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में

शहर से सटे दिल्ली मोड़ स्थित वायु सेना के परिसर में बने विद्यापति टर्मिनल से हवाई सेवा को शुरू 8 नवम्बर से शुरू हो जाएगी। यहां से दिन में स्पाइस जेट के तीन विमान तीन रूट पर चलेंगे के साथ ही लंबे समय से स्थानीय लोगों की प्रतीक्षा अब जल्द समाप्त हो जाएगी। दरभंगा की धरती से उड़ान भरने के मिथिला के लोगों के सपने अब साकार होने वाले हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई व बंगलुरू के लिए 8 नंबर से उड़ान शुरू हो जाएगी। इसके लिए जोरशोर से तैयारी चल रही है। इस बीच गुरुवार को यहां एयर पोर्ट स्पाइस जेट के अधिकारियों व एयरपोर्ट के पदाधिकारियों एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारी के बीच बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा और कुछ कमियों को दूर करने सहमति बनने के बीच तैयारी अब अंतिम चरण में है। हालांकि डीएम डॉ. त्याग राजन एसएम ने कहा कि मीटिंग में क्या हुआ वह उनके पास जानकारी उपलब्ध अभी नहीं हो सका है मगर उन्होंने एक अधिकारी को मीटिंग में भाग लेने के लिए भेजा था।

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