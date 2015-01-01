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दीपावली 14 को:धनतेरस 12 को, शाम 6.56 से रात के 9.13 बजे तक जमकर करें खरीदारी, शुभ मुहूर्त में खरीदे गए सामान लाभदायक सिद्ध होंगे

दरभंगाएक घंटा पहले
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नवंबर माह त्योहारों का माह है। 12 से 30 नवंबर के बीच धनतेरस, दीपावली, छठ सहित कई पर्व होंगे। विधान सभा का रिजल्ट 10 नवंबर को निकलते ही बाजार सजने लगेंगे। सभी लोग त्योहार की तैयारी में लग जाएंगे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि के पीजी ज्योतिष के प्रो. डॉ. कुणाल कुमार झा ने बताया कि धनतेरस 12 नवंबर को है। इस दिन सामान खरीद के लिए शाम 6.56 से रात 9.13 बजे तक का उत्तम योग है। स्थिर लग्न रहने के कारण सामान खरीदने वाले को काफी लाभ होगा।

शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से काफी दिनों तक वह सामान उपयोगी रहेगा। वहीं 14 नवंबर को दीपावली है। लक्ष्मी पूजा से लेकर दीक्षा ग्रहण के लिए रात 8.06 बजे से लेकर रात भर उत्तम मुहूर्त है। जबकि, 20 नवंबर को छठ व्रती 5 बजे के बाद संध्याकालीन अर्ध्य दान व 21 नवंबर को सुबह 6.42 के बाद उगते भास्कर को अर्ध्य दान करेंगे। मिथिला में प्रचलित छह मास के लिए रवि व्रत का प्रारंभ 29 नवंबर को हो जाएगा।

सिमरिया घाट पर हुआ था समुद्र मंथन
केएसडीएसयू के पीजी ज्योतिष के प्रोफेसर डॉ. कुणाल कुमार झा कहते हैं कि सिमरिया घाट में ही समुद्र मंथन हुआ था। यहीं पर भगवान नारायण के अंश औषधि के जन्मदाता देवताओं के वैद्य घ्वन्वंतरि अमृत लेकर निकले थे। इसलिए सिमरिया में कुंभ लगता है। अमृत प्राप्ति के इसी दिन को धनतेरस पर्व मनाया जाता है।

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