पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

डीएम ने की समीक्षा:हायाघाट व सदर प्रखंड की 20 फीसदी सेविकाओं ने ही लगवाया काेराेना टीका

दरभंगाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • एक बार इनकार करने पर दाेबारा चाहने पर भी नहीं दी जाएगी वैक्सीन

समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों व काेराेना टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा बुधवार को डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने अपने कार्यालय कक्ष में की। सेविका-सहायिकाओं के काेराेना टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा में हायाघाट एवं सदर प्रखंड की सेविकाओं के टीकाकरण 20 प्रतिशत बताया गया। जिसके बाद डीएम ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को इच्छुक सेविका-सहायिकाओं का टीकाकरण शीघ्र करा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एक बार इंकार करने के बाद पुनः दाेबारा उन सेविका-सहायिकाओं का टीकाकरण नहीं हो पाएगा।  समीक्षा में अलीनगर, बहादुरपुर, बहेड़ी एवं घनश्यामपुर प्रखंड में सेविका-सहायिकाओं के टीकाकरण का प्रतिशत पचास से भी कम पाया गया। प्रभारी डीपीओ टोनी कुमारी ने कहा कि 5वें चरण में 200 सेविका-सहायिकाओं का चयन करना था। उनमें से कई पदों पर चयन नहीं हो पाया था। जिन्हें छठे चरण में शामिल करते हुए सभी रिक्त पदों पर सेविका-सहायिकाओं का चयन फरवरी माह में करने का निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है। मनीगाछी सीडीपीओ ने कहा कि उनके प्रखंड में वर्ष 2019 में दो सेविकाओं का चयन गलत तरीके से संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा किया गया है। जिसके बाद डीएम ने संबंधित महिला पर्यवेक्षिका को 2 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण देने का आदेश दिए। डीएम ने कहा कि यदि संबंधित पर्यवेक्षिका के विरुद्ध दोष सिद्ध होगा तो उसे चयन मुक्त करने का प्रस्ताव भेजें।

महिला पर्यवेक्षिका कामिनी, रंजना और राम शोभा पर काम नहीं करने का लगाया आरोप
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की समीक्षा में एमकेयूवाई पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने की धीमी गति के कारण डीएम ने दो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिनकी प्रगति सर्वाधिक न्यूनतम है, उनके वेतन स्थगित करने के निर्देश दिए। जाले की सीडीपीओ ने कहा कि उनकी महिला पर्यवेक्षिका कामनी कुमारी बिल्कुल काम नहीं करती है। साथ ही बहेड़ी की सीडीपीओ ने रंजना कुमारी एवं रामशोभा देवी के काम नहीं करने की शिकायत की। मनीगाछी की सीडीपीओ ने भी पर्यवेक्षिका के काम नहीं करने की शिकायत की।

आमसभा में हंगामा करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश
डीएम ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सेविका - सहायिकाओं का चयन निर्धारित समय-सीमा में कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि चयन के लिए आयोजित आम सभा के दौरान कोई जानबुझ कर व्यवधान उत्पन्न करने के उद्देश्य से हंगामा करे तो उसके विरूद्ध सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने से संबंधित गैर-जमानतीय धारा में प्राथमिकी दर्ज कराए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser