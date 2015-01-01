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10 को होगी मतगणना:पांच विधानसभा क्षेत्रों के 13.75 लाख वोटरों में से 54.86% लोगों ने डाला वोट, इसमें 28386 युवा

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • वैश्विक महामारी के भय की चिंता किए बगैर मिथिलांचल के लोगों ने लिया मतदान में हिस्सा

मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा में लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के डर व भय की बिना चिंता किए मिथिलांचल के लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में जमकर वोट किए। 10 विधानसभा क्षेत्र वाले दरभंगा में शनिवार को पांच विधानसभा क्षेत्र हायाघाट, बहादुरपुर, जाले, केवटी व दरभंगा शहर में मतदान हुए। जिसमें 54.86% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मालूम हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में इन पांचों विधानसभा में 1321670 कुल वोटर थे।

जबकि इस वर्ष के चुनाव में पांच विधानसभा में कुल 13.65 लाख वोटर थे। जिसमें से 54.86 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 10 नवंबर को बनने वाली सरकार के लिए दरभंगा के पांच विधानसभा में 28386 युवा मतदाता (18- 19 वर्ष) हैं, जिन्होंने पहली बार मतदान किया। जबकि 20-29 वर्ष के उम्र वाले 334434 वोटर ने भी रोजगार के मुद्दे पर जमकर मतदान किए।

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पहली बार वोट करने वाले वोटरों में थी खुशी
पहली बार 28386 मतदाताओं ने मतदान किया। इसमें दरभंगा शहर के 4897 मतदाता, हायाघाट के 5254 मतदाता, बहादुरपुर के 6158 मतदाता, केवटी के 5212 मतदाता व जाले के 6865 युवा मतदाता शामिल हैं।

शुरुआती दौर में कम रहा मतदान का प्रतिशत
सुबह शुरुआती दौर में मतदान का प्रतिशत कम रहा। इसके बाद दोपहर तक मतदान का प्रतिशत अधिकतम 42% रहा। दोपहर बाद मतदाताओं द्वारा डाले गए वोट से मतदान का प्रतिशत 54.86% से अधिक हो गया।

विकास के मुद्दों पर पड़े वोट

तीन चरणों में संपन्न विधानसभा चुनाव में इस बार भी ग्रामीण मतदाताओं में अपेक्षापूर्ण उत्साह ज्यादा था। मिथिलांचल और सीमांचल में खेती के अतिरिक्त, मत्स्य पालन, मखाना, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों को लगाने की जिद चरम पर था। सूबे में बेरोजगारी को लेकर आक्रोश था। इसी कारण राजद ने जब 10 लाख रोजगार की बात की तो सत्ताधारी दलों में हड़कंप मच गया। कोरोना महामारी के कारण 50 लाख से कहीं ज्यादा प्रवासी श्रमिकों की अपने राज्य में वापसी में देरी से सभी हतप्रभ हैं।

लोग राजद के 15 वर्षों के शासन को राजग द्वारा बार -बार दोषपूर्ण व्यवस्था बताने से अब उबते नजर आए। युवा रोजगार चाहता है, जबकि किसान को खेती का सही मूल्य। सीमांचल की 26, कोशी की 13 जबकि उत्तर बिहार की 39 सीटों पर शनिवार को हुए मतदान में टक्कर उलट पलट करने वाला है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ राजग की सीटें कम हो सकती हैं जबकि महागठबंधन में राजद को बढ़त मिलेगी। लघु पार्टियां अपना विराट रूप दिखा सकती हैं।

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