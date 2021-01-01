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निर्देश:संकुल समन्वयक को रोज दो स्कूलों के निरीक्षण का निर्देश

दरभंगाएक घंटा पहले
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सदर बीइओ ने विद्यालय में विलंब से आने वाले शिक्षक व फोन रिसीव नहीं करने वाले सभी शिक्षकों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी संकुल समन्वयक को प्रत्येक दिन दो स्कूलों का निरीक्षण करने व वहां पहुंचकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उनके सरकारी मोबाइल पर वीडियो कॉल के माध्यम से सूचित करने के निर्देश दिए है। साथ ही सभी प्रधानाध्यापकों को अपने - अपने विद्यालय के प्रांगण में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए है।

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