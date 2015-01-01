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अव्यवस्था:विलासपुर उप डाकघर में लिंक फेल रहने से लोग परेशान, न तो समय पर रुपए जमा हो रहे हैं और न ही हो पा रही है निकासी

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • त्योहारी सीजन में काम नहीं होने से प्रतिदिन सैकड़ों लोग निराश होकर लौट रहे हैं घर

आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट सेवा सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन आए दिन विलासपुर के उप डाकघर में तकनीकी एवं लिंक फेल की समस्या से सैकड़ों खाताधारकों को निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। डाकघर परिसर में दिनभर लिंक फेल होने की वजह से सैकड़ों कामगार अपने काम को छोड़कर यहां लिंक आने एवं पैसे लेने के इंतजार में टकटकी लगाए हुए रहते हैं। केवल 5 मिनट के काम में यहां लोगों का पूरा दिन बीत जाता है। यह समस्या आज की नहीं है। करीब 5 महीनों से उप डाकघर में लोगों को लिंक फेल होने के कारण दिनभर भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि डाकघर के कर्मियों ने उक्त समस्या के समाधान के लिए प्रयास नहीं किया है। बड़े अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया, लेकिन उनके स्तर से सिर्फ आश्वासन मिला रहा है।

उप डाकघर के कैंपस में मायूस बैठे इनामात गांव के ललित ठाकुर ने बताया कि उनकी ओर से जमा की गई राशि का समय खत्म हो चुका है। लेकिन लिंक फेल होने के कारण करीब 1 माह से रुपए नहीं मिल रहे हैं। मकसूदपुर निवासी राजकुमार सहनी ने बताया कि 1 महीने से डाकघर का चक्कर लगा रहे हैं। खाते का प्रीमियम पूरा हो चुका है। लेकिन लिंक फेल होने के कारण काम नहीं हुआ है। विलासपुर निवासी शिव कांत शर्मा ने बताया कि खाता भी नहीं खुल रहा है।

प्रतिदिन 5 लाख का होता है लेनदेन 50 हजार से अधिक हैं खाताधारक
इस डाकघर से रोजाना कारब 5 लाख रुपए की लेनदेन होती है। इसमें रुस्तमपुर, मकसूदपुर, बिलासपुर, घोषरामा, हथौड़ी, रसुलपुर, रजौली, पौराम, हायाघाट बाजार, कोल्हापुर, नैयाम आदि क्षेत्र के लोग रोज अपने काम के लिए आते हैं। 50 हजार से अधिक खाताधारक हैं। नेट फेल रहने से रोज 200 लोग आकर लौट जा रहे हैं।

लिंक की समस्या से पदाधिकारी को अवगत करा चुके हैं : डाक अधीक्षक
डाक अधीक्षक समीर कुमार राय बताते हैं कि नेट फेल होने की वजह से ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। यहां दो लिंक काम करता है। इसमें से एक भी लिंक अगर गायब हो जाती है तो काम नहीं हो पाता है। वरीय अधिकारियों को जानकारी दी जा चुकी है।

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