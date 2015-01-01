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शांतिपूर्वक दिया वोट:जाले के सभी 150 बूथों पर लोगों ने शांतिपूर्वक दिया वोट

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • सिंहवाड़ा में इस बार भी महिला वोटर रही आगे

लोकतंत्र के महापर्व में सिंहवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बाद भी मतदान को लेकर लोगों में खास उत्साह नहीं दिखा और करीब आधे मतदाता मतदान को नहीं पहुंचे। हालांकि, पिछले करीब दो दशक के चुनावों में यह पहला मौका रहा जब छिटपुट हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई। सिंहवाड़ा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सम्पन्न होने पर यहां के लोग इसे लोकतंत्र का विजय होना बता रहे हैं। सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत जाले के कुल 150 बूथों पर 57.29 प्रतिशत वोटिंग हुई।

वहीं केवटी के कुल 147 बूथों पर 54.75 प्रतिशत मतदान हुआ। सिंहवाड़ा में एकबार फिर से महिला वोटरों ने बाजी मारी है। दोनों विधानसभा में हुई वोटिंग में प्रखंड अंतर्गत जाले के 150 बूथों पर पुरूष मतदाताओं ने 51.03 प्रतिशत वोटिंग की जबकि महिला मतदाताओं ने 64.43 प्रतिशत वोटिंग की। वहीं केवटी के 147 बूथों पर पुरूष मतदाताओं ने 48.18 प्रतिशत वोटिंग की जबकि महिलाओं ने 62.34 प्रतिशत वोटिंग की। गुलाबी ठंड के कारण सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ। तब ठंड के बावजूद मतदाताओं का उत्साह गर्म था। सुबह सात बजे से लेकर 11 बजे तक बंपर वोटिंग हुई। ठंड के बावजूद सुबह से बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई गई थी। हालांकि दोपहर के बाद मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसर गया।

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