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पौधरोपण:वोट डालने के बाद बूथ पर किया गया पौधरोपण

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • ग्लोबल ग्रीन मिशन के तहत लगाए गए पौधे

पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए क्षेत्र में लगातार पौधरोपण कर ग्लोबल ग्रीन मिशन को बढ़ावा देने वाले शंकरपुर पंचायत के विश्वनाथपट्टी के संजय कुमार कुशवाहा ने शनिवार को जाले के बूथ संख्या 241 पर मतदान के बाद बूथ परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण को हरा भरा रखने का संदेश दिया। सम्राट अशोक जन कल्याण समूह भारत के संस्थापक संजय कुमार ग्लोबल ग्रीन मिशन के तहत किसी भी शुभ अवसर पर पौधारोपण करते हैं और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते रहते हैं।

पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए वे 27 वर्षों से इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इसके लिए कई संस्थाओं ने उन्हें अवार्ड से सम्मानित भी किया है। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर बूथ परिसर में पौधरोपण करके इस महापर्व को हरित बनाया और पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश दिया।। उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार इस तरह के कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। खासकर लोगों को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधा गिफ्ट कर हरित शुभकामनाएं देते रहे हैं।

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