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सफलता:बहेड़ा थाना क्षेत्र से अपहृत लड़की को पुलिस ने शहर से किया बरामद

दरभंगा5 घंटे पहले
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बहेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहृत लड़की को पुलिस ने दरभंगा से बरामद कर लिया है। इस मामले में अपहृता के पिता ने गांव के ही लालजी यादव, राजनारायण यादव, सुमित्रा देवी, बुचिया कुमारी एवं तनुक लाल यादव पर अपहरण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। इसमें बहेड़ा थाना पुलिस ने राजनारायण यादव एवं तनुक लाल यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उक्त अपहृत लड़की को बरामद कर लिया है। ज्ञात हो कि उक्त मामले को लेकर बेनीपुर अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी उमेश्वर चौधरी ने इस कांड के अनुसंधानक पर कर्त्तव्यहीनता, लापरवाही एवं अनुसंधान हीनता को लेकर जिला के वरीय आरक्षी अधीक्षक से कार्रवाई का अनुरोध किया था। इसमें अनुसंधानक योगेन्द्र मांझी को निलंबित कर दिया गया था। थानाध्यक्ष रंजीत चौधरी ने बताया कि लड़की को बरामद कर लिया गया है।

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