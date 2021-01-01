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विदाई:एसआरएपी कॉलेज के प्राचार्य को विदाई दी गई

दरभंगा4 घंटे पहले
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एसआरएपी कॉलेज परिसर में समारोह आयोजित कर सेवानिवृत्त हुए प्राचार्य डॉ. शफीक आलम को विदाई दी गई व कॉलेज के इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. संजीव कुमार राम ने प्राचार्य का प्रभार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में बताया की कॉलेज में छात्र-छात्राओं के पढ़ाई पर विशेष पहल की जाएगी। वही सेवानिवृत्त हुए प्राचार्य को कॉलेज के प्रोफेसर व कॉलेज कर्मी व छात्रों ने एक समारोह आयोजित कर उन्हें बुके, अंगवस्त्र व फूल माला पहनाकर विदाई दी गई। वही छात्रों ने केक काट कर उनके स्वस्थ्य जीवन की कामना की। मौके पर प्रो. गीतांजलि, प्रो. राहुल अवस्थी, प्रो. अभयेन्द्र कुमार, डॉ. श्रृंन हयात, डॉ. संतोष आनन्द, प्रो. धनन्जय सिंह, प्रो. रंजीत कुमार दिनकर, प्रो. जीतलाल साह, प्रो. समदर्शी कुमार, प्रो अजय सिन्हा, मुन्ना कुमार, छात्र नेता सन्नी कुमार, बृज राज कुमार, अमन पटेल, कन्हैया कुमार, जितेंद्र यादव, दीपक यादव, विशाल शर्मा थे।

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