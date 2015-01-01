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पुण्यतिथि:पं. मालवीय ने समाज व राष्ट्र की अतुलनीय सेवा की : प्रदीप

दरभंगाएक घंटा पहले
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मिर्जापुर स्थित चंद्रेश्वर गिरि के निवास स्थान पर गुरुवार को भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की 74 वीं पुण्यतिथि मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी की अध्यक्षता में मनाई गई। पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने कहा कि समाज सुधारक, लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार, ख्याति प्राप्त अधिवक्ता, महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी व राजनीतिक दल के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने समाज व राष्ट्र के अतुलनीय सेवा की।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन, शैक्षणिक सुधार, राष्ट्रीय समृद्धि, महिला सशक्तिकरण, सर्वधर्म संभाव, गरीबी उन्मूलन, अस्पृश्यता, पर्यावरण व मानवाधिकार संरक्षण आदि क्षेत्रों में इनकी भूमिका आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक रहेगी। इनके सिद्धांत व विचारधाराओं का अनुसरण करने से समाज व राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रकाश झा, चंद्रेश्वर गिरि, संतोष गिरि, मुकेश कुमार, प्रमोद कुमार झा, दिगंबर कुमार मिश्र, अंकित कुमार गिरी सहित कई अन्य लोगों ने महामना के कृतित्व व व्यक्तित्व को याद किया।

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