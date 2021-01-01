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पंचायत चुनाव:नगर निगम के लिए प्रारूप का प्रकाशन, अधिसूचना नहीं हुई जारी, पंचायत चुनाव की जारी रहेगी तैयारी

दरभंगा4 घंटे पहले
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  • मतदाता सूची के लिए दावा-आपत्ति का निराकरण कर सकेंगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी

पंचायत के वैसे ग्रामीण क्षेत्र जिनको नगर निकाय में शामिल किया जाना है तथा जिसके प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। वहां भी पंचायत चुनाव की तैयारी होगी। जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगा तब तक पंचायत चुनाव के कार्य वहां होते रहेंगे। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है। राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कुछ पंचायत का पूर्ण एवं अंश भाग नगरपालिका के लिए अधिसूचित किया गया है। उन क्षेत्रों में सिर्फ प्रारूप का प्रकाशन हुआ है।

विभाग की ओर से अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसलिए वहां मतदाता सूची एवं मतदान केंद्र बनाने के सभी कार्य होंगे। अधिकारी वहां के मतदाता एवं मतदान केंद्र को चिन्हित कर रखेंगे। हालांकि, वहां चुनाव होगा या नहीं इस संबंध में आयोग ने अभी कोई निर्देश जारी नहीं किया है। लेकिन जो पत्र आया है उससे यह कयास लगाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव होने तक अधिसूचना जारी नहीं होने पर संबंधित पंचायत में चुनाव भी होंगे।

मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में गड़बड़ी की डीएम के अनुमोदन से होगी सुधार
पंचायत चुनाव के लिए बन रहे मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। जिसकी शिकायत प्रखंड से लेकर राज्य चुनाव आयोग तक लोगों ने की है। मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी में सुधार के लिए आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह डीएम को अधिकृत किया है। हालांकि, गड़बड़ी में सुधार करने के लिए प्रक्रिया बीडीओ स्तर से होगी। बीडीओ शिकायत कर्ताओं की एक सूची बनाएंगे। जिसे विधानसभा की सूची से मिलाया जाएगा। विधानसभा मतदाता सूची में जिसका नाम होगा और पंचायत चुनाव मतदाता सूची के प्रारूप में कट गया होगा यहा इधर-उधर होगा। उसका नाम जोड़ने या सही बूथ पर जोड़ने के लिए डीएम से अनुमोदन लेंगे।

मोतिहारी नगर निगम में शामिल होंगे ये गांव | मोतिहारी नगर परिषद को नगर निगम बनाने के लिए सरकार ने जो प्रारूप का प्रकाशन किया है। उसके अनुसार मोतिहारी अंचल के बरियारपुर, नंदपुर, फुरसतपुर, मलकौनिया, लोकसा, बैरिया, जमला, रूपडीह, हरिहन छपरा, अमर छतौनी का कुछ भाग, सैदनगर, बरकुरवा, चंद्रहिया का कुछ भाग, बनकट, पतौरा टोला लाला, पतौरा टोला भटहां, बसवरिया बंजरिया अंचल के बंजरिया, बंजरिया का कुछ भाग, तरकुलवा, पीपरा, रतनपुर, सिघिया सागर, सिघिया हिबन, चैलाहां का कुछ भाग तथा तुरकौलिया अंचल के रघुनाथपुर वृत, लक्ष्मीपुर व लक्ष्मीपुर हरदिया को शामिल किया जाएगा।

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