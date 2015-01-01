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कार्रवाई:रैपिड एंटीजन से जांच में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले

दरभंगाएक घंटा पहले
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जिले में पिछले 24 घंटों में रैपिड एंटीजन किट से जांच में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले है। डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर में 75 लोगों की जांच में 4 कोरोना पॉजिटिव मिले है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बेनीपुर में 10 लोगों की जांच में 1 कोरोना पॉजिटिव मिले है। इस तरह से जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3259 तक पहुंच गई है। इसमें से 50 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।

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