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मांगी रिपोर्ट:ट्रांसफर कर्मियों के बारे में 10 दिनों में मांगी रिपोर्ट

दरभंगा5 घंटे पहले
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  • कार्यालयों से अब तक नहीं आए प्रतिवेदन

पुलिस मुख्यालय स्तर से स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भ्रमित किए जाने व अनुपालन प्रतिवेदन को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक एवं कल्याण विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक ने पत्र जारी किया है। अपर पुलिस महानिदेशक ने जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि पुलिस मुख्यालय स्तर से स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को विरमित किए जाने में जरूरी मुताबिक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर बिहार पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक ने पत्र में स्पष्ट किया है कि कई जिलों से प्रतिवेदन अब तक प्राप्त है।

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