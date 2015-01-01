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आईएएस:सपरिवार वोट देने को आए रिटायर्ड आईएएस

दरभंगाएक घंटा पहले
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लोकतंत्र के महापर्व को लेकर शनिवार को हुए विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए अधिकारी भी अपने गांव पहुंचे। केवटी विधानसभा अंतर्गत बनौली के राजकीय मध्य विद्यालय बूथ संख्या 57क पर 1982 बैच के सेवानिवृत आईएएस अमिताभ वर्मा ने अपनी तीन पीढ़ियों के साथ मतदान केंद्र पर जाकर नियमों का पालन करते हुए आम मतदाताओं के साथ लाइन में खड़े होकर वोटिंग की। इसके बाद सेल्फी लेकर फोटो सोशल मीडिया में शेयर किया। उन्होंने मतदाताओं को अपना कर्तव्य निभाने का संदेश दिया है। आईएएस अधिकारी के साथ उनकी मां मधु वर्मा, पिता एसएसपी वर्मा व पुत्र अक्षय वर्मा ने साथ जाकर मतदान किया।

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