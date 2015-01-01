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बैठक:एलएनएमयू में सिंडिकेट व सीनेट की बैठक तय

दरभंगा4 घंटे पहले
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  • 19 दिसंबर को सीनेट में पास होगा फाइनल बजट

एलएनएमयू में बजट 2021-22 को लेकर सिंडिकेट व सीनेट की बैठक की तिथि तय कर दी गई है। सिंडिकेट की बैठक 27 नवंबर को प्रस्तावित है। जबकि, 19 दिसंबर को सीनेट की बैठक करने संबंधी सूचना कुलसचिव के हस्ताक्षर से दी गई है। सिंडिकेट सदस्यों को 13 नवंबर को गुगल मिट के माध्यम से उक्त निर्णय की जानकारी देने की तैयारी है। हालांकि, इस बैठक में किसी प्रस्ताव आदि पर चर्चा नहीं होगी। कोविड-19 को लेकर करीब 11 माह के बाद होने वाली सिंडिकेट की बैठक के प्रति सदस्यों में उत्साह भी है। बजट बनाने व उसे सिंडिकेट की बैठक में ले जाने का कार्य बिहार राज्य विवि अधिनियम 55 के तहत वित्त समिति को है। लेकिन, वित्त समिति के सदस्यों का चुनाव गत साल विवाद में फंस जाने के कारण आज भी कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि, विवि प्रशासन का कहना है कि अगले चुनाव नहीं होने तक उसी वित्त समिति को कार्य में रहने का प्रावधान है। दूसरी ओर सीनेट की बैठक का निर्धारण भी अंतिम रूप से सिंडिकेट को ही करना होता है। विवि की ओर से 13 नवंबर को प्रारंभिक सूचना व प्रारंभिक कार्य सूची निर्गत होगी। प्रारंभिक कार्य सूची में शामिल मदों पर संशोधन का प्रस्ताव विवि कार्यालय में सदस्य 24 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। सीनेट सदस्य की ओर से पूछे जाने वाले लिखित प्रश्नों को विवि कार्यालय में प्राप्त करने की के साथ संपूर्ण कार्य सूची 28 नवंबर को निर्गत कर दी जाएगी।

वित्त समिति को लेकर नहीं है कोई झंझट : कुलसचिव
एलएनएमयू के कुलसचिव डॉ. मुश्ताक अहमद ने कहा कि विवि में वित्त समिति को लेकर कोई झंझट नहीं है। नियमत: अगले चुनाव नहीं होने तक उसी वित्त समिति को कार्य में रहने का प्रावधान है। केवल नामिनेट सदस्य नहीं रहेंगे। इसमें अभी वीसी, प्रोवीसी, एफए सहित 4 निर्वाचित सदस्य हैं। इसके मेंबर सेक्रेटरी एफओ होते हैं। लेकिन, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। वित्त समिति की अध्यक्षता वीसी करते हैं।

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