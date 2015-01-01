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लापरवाही:2014 में होनी थी टेक्नीशियन की बहाली, आज तक नहीं हो सकी

दरभंगा2 दिन पहले
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  • डीएमसीएच में टेक्नीशियन नहीं होने के कारण आईसीयू में वेंटिलेटर और मॉनीटर नहीं कर रहा है काम

डीएमसीएच प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण यहां भर्ती व इलाजरत मरीज मौजूदा चिकित्सकीय सुविधा से वंचित हैं। सर्जिकल आईसीयू एवं जनरल आईसीयू दोनों का हाल खस्ताहाल है। ऐसे में आईसीयू में भर्ती मरीज और उनके परिजन दोनों परेशान हैं। आईसीयू में वेंटिलेटर और मॉनीटर तो है, पर उसके चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं हैं, जिसके कारण ये बिना उपयोग के खराब हो रही है। कुछ मॉनीटर चल भी रही हैं, तो उसमें तकनीकी खराबी है। यहां कई जिलों से मरीज इलाज के लिए आते हैं।

लेकिन, अस्पताल खुद ही बीमार है। परिजनों का मानना है कि आईसीयू में एसी की बात तो बेमानी लगती है। ऐसे हालात में जब आईसीयू के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हालात और बुरे हो जाते हैं। बहुत आवश्यकता पड़ने पर पीजी डॉक्टर वेंटिलेटर व मॉनीटर का उपयोग करते हैं मेडिसिन आईसीयू में सबसे अधिक 19 बेड है। शिशु आईसीयू में 6, गायनिक में 5 और सर्जरी व ऑर्थों आईसीयू में 4- 4 बेड हैं। इन दोनों ही आईसीयू में बेड कम होने से गंभीर मरीज का इलाज जनरल वार्ड में भी करना पड़ता है। लेकिन टेक्नीशियन के नहीं रहने के कारण मरीजों का आईसीयू व मॉनीटर का लाभ नहीं मिल रहा है।

शिशु आईसीयू में तीन वेंटिलेटर खराब
बताया जाता है कि डीएमसीएच की सर्जरी आईसीयू में दो वेंटिलेटर खराब हैं। चार नंबर बेड पर मॉनीटर का बीपी काम नहीं कर रहा है। जबकि, इस बेड पर मधुबनी जिले के नरैया के बालेश्वर पासवान का इलाज चल रहा था। शिशु आईसीयू में तीन वेंटिलेटर खराब है।

आईसीयू में इंडोस्कोपी और इको कार्डियोग्राफी जांच भी नहीं हो रही
जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेक्नीशियन की बहाली के लिए विज्ञापन आया था। इतना ही नहीं टेक्नीशियन के अभाव में मेडिसिन आईसीयू में इंडोस्कोपी एवं इको कार्डियोग्राफी जांच ठप है। वर्ष 2017 में टीएमटी की दो नई मशीन आई थी। जिसे इंस्टॉल भी किया गया। लेकिन, इससे मरीजों को फायदा अभी तक नहीं हो सका।

टेक्नीशियन की बहाली के लिए लिखा पत्र
^डीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. मणि भूषण शर्मा का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग से टेक्नीशियन की बहाली के लिए पत्र लिखा जाएगा। जहां जो भी गड़बड़ी है, उसे ठीक करा दिया जाएगा।

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