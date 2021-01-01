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परीक्षा की तैयारी:परीक्षार्थियों को मिली बड़ी राहत जूता-मोजा पहनकर जा सकेंगे

दरभंगा5 घंटे पहले
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  • 44312 परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए 49 परीक्षा सेंटर, वीक्षण कार्य में लगेंगे 2568 शिक्षक, पहली पाली 9:30 और दूसरी पाली 1:45 बजे से

इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा सोमवार से शुरू हो रही है। परीक्षा में कुल 44 हजार 312 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए जिले में 49 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है। शहर के 43 स्कूलों एवं कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वहीं बिरौल में 4 और बेनीपुर अनुमंडल में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में से 4 को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। शहर में 2 और बिरौल एवं बेनीपुर में 1-1 आदर्श केंद्र हैं। बोर्ड के निर्देशों का पालन करते हुए एक बेंच पर दो परीक्षार्थियों को बैठाया जाएगा।

ठंड के प्रकोप को देखते हुए परीक्षा बोर्ड ने परीक्षार्थियों को हॉल में जूता मोजा पहन कर जाने की इजाजत दे दी है। लेकिन कोरोना को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी सहित वीक्षक व कर्मियों को बिना मास्क के प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए हाथ धोने व सेनेटाइज की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के पहले दिन पहली पाली में विज्ञान के परीक्षार्थियों की भौतिकी और दूसरी पाली में आर्ट्स वालों का पॉलिटिकल साइंस और वोकेशनल कोर्स वालों का हिंदी ओल्ड पैटर्न की परीक्षा होगी।

वहीं परीक्षा के दूसरे दिन पहली पाली में साइंस एवं आर्ट्स की मैथेमेटिक्स की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में आर्ट्स की जियोग्राफी और वोकेशनल कोर्स के परीक्षार्थियों की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी है। पहली पाली की परीक्षा 9.30 से 12.45 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 1.45 से शाम 5 बजे तक चलेगी। दोनों पालियों में पहला 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा।

बेनीपुर के केंद्रों पर 1649 परीक्षार्थी परीक्षा में होंगे शामिल
बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र में इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए बनाए गए दो परीक्षा केंद्र पर 1649 परीक्षार्थी होंगे शामिल। शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। दोनों परीक्षा केंद्र पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस संबंध अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार झा ने बताया कि जयानंद उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर 932 एवं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पर 717 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। उक्त दोनों परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। परीक्षार्थियों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा।​​​​​​​

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