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मौत:पीएचसी लाते-लाते जख्मी युवक ने तोड़ दिया दम

दरभंगा5 घंटे पहले
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बड़गांव ओपी क्षेत्र के बड़गांव निवासी मो. बद्री आलम के पुत्र मो. चांद उर्फ चंदवा मंसारा कब्रिस्तान की सड़क के किनारे जख्मी हालात में पड़ा हुआ था। बड़गांव ओपी अध्यक्ष नमो नारायण राय ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान वह घायल पड़ा था। पुलिस पदाधिकारी अवधेश राय व पुलिस बल ने जख्मी को उठाकर इलाज के लिए पीएचसी बिरौल लाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट लगता है। सिर में चोट व काफी खून निकला हुआ था। इधर परिजनों ने जानकारी मिलते ही पीएचसी बिरौल पहुंचकर शव की पहचान की। शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया।

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