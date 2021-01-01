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बढ़ी ठंढ:1971 के बाद 31 जनवरी को सबसे कम रहा तापमान

दरभंगा5 घंटे पहले
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  • सामान्य से 3.7 डिग्री गिरकर 5.1 डिग्री हुआ रिकार्ड

ठंड का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विगत तीन दिनों से तेजी से चल रहे पछिया हवा से अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा रहा है। इसी क्रम में रविवार को न्यूनतम तापमान विगत 40 सालों में सबसे कम रहा। बताया जाता है कि 31 जनवरी 1971 के बाद 31 जनवरी 2021 को न्यूनतम तापमान सामान्य के 8.8 डिग्री से 3.7 डिग्री नीचे गिरकर 5.1 डिग्री रिकार्ड हुआ। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य 23.9 डिग्री सेल्सियस से 6.9 डिग्री कम रहकर 17 डिग्री रहा। इस दौरान दो घंटे के लिए निकले सूर्य की गर्मी भी इस ठंड में बेअसर रही। बताया जाता है कि आगामी तीन दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान जहां अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा वहीं लगातार चल रहे पछिया से ठंड व कनकनी बरकरार रहेगी। कनकनी के कारण लोग देर सुबह तक बिस्तर पर ही दुबके रह रहे हैं।

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