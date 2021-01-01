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विचार-विमर्श:अधिकारी ने कहा-प्रारंभ से ही काफी प्रभावशाली हो गया है एयरपोर्ट, यात्रियों की संख्या उम्मीद से बहुत ज्यादा : निदेशक

दरभंगा5 घंटे पहले
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  • चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एयरपोर्ट के निदेशक व स्पाइसजेट के प्रबंधक ने की बैठक

प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद, दरभंगा की ओर से रविवार को एक बैठक दरभंगा एयरपोर्ट के निदेशक विप्लव मंडल एवं स्पाइसजेट के प्रबंधक परमबीर सिंह के साथ हुई। बैठक को सं‍बोधित करते हुए निदेशक मंडल ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट प्रारम्भ से ही काफी प्रभावशाली हो गया है। यह मात्र 100 यात्रियों की सुविधा के दृष्टिकोण से बनाया गया था, परन्तु यात्रियों की संख्या उम्मीद से बहुत ज्यादा होने से कुछ असुविधाएं हो रही है। दृश्यता की समस्या की वजह से विमान रद्द हो रहे हैं। इसकी व्यवस्था शीघ्र ही की जा रही है। जहां तक पार्किंग की समस्या है। उसके लिए एयर फोर्स से और अधिक जमीन की मांग की गई है। वर्षात को देखते हुए अभी रास्ते में शेड बनाने की व्यवस्था की जाएगी। यहां से जल्द ही कारगो के प्रारंभ होने की संभावना है।

सुविधा को लेकर पदाधिकारियों को चैंबर सचिव ने सौंपा स्मारपत्र
इसके पूर्व चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि दरभंगा में एयरपोर्ट खुलने से पूरे निथिलांचल, पूर्वांचल एवं उत्तर बिहार का एक बड़ा भाग लाभान्वित हुए हैं। यात्रियों की संख्या बहुत बड़ी है, विमानों में 90 प्रतिशत यात्री हमेशा रहते हैं। चैंबर की तरफ से एक स्मारपत्र देते हुए चैम्बर के प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन ने कहा दृश्यता के अभाव में विमानों के उतरने में काफी कठिनाई होती है जिस वजह से विमानों के नहीं आने-जाने से रद्द हो जाता है। लोगों को यू ही भटकना रहना पड़ जाता है। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है।

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