पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हाई स्कूल ढाका:आज से शुरू होगी लीग मैचों की शृंखला, 30 मैच होंगे

दरभंगा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

हाई स्कूल ढाका के खेल मैदान में आज से स्व. रविशंकर सहाय मेमोरियल क्रिकेट लीग मैचों की श्रृंखला शुरू हो रही है। यह श्रृंखला अगामी 03 मार्च तक चलेगा। इस समयावधि में इस मैदान पर कुल 30 मैच खेले जाएंगे। इस श्रृंखला में डीविजन ए के तहत ग्रप ए की 6 टीमें और ग्रूप बी की भी 6 टीमें शामिल होंगी। ग्रूप ए की टीमों में विजयी क्रिकेट क्लब, राॅयल क्रिकेट क्लब, रक्सौल रेड, किंग्स एलेवन रेड, चकिया क्रिकेट एकेडमी ब्लू, राॅयल क्रिकेट क्लब, रक्सौल ब्लू और चंद्रशेखर क्रिकेट क्लब तो ग्रूप बी में चंद्रशेखर आजाद क्रिकेट क्लब ब्लू, ब्रावो क्रिकेट क्लब ब्लू, चंदनबारा क्रिकेट क्लब, एनएनसीए सरदार पटेल, घोड़ासहन क्रिकेट क्लब व फेनहारा क्रिकेट क्लब शामिल है।

इस श्रृंखला का आयोजन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में जिला क्रिकेट ऐसोसिएशन पूर्वी चंपारण के सौजन्य से कराया जा रहा है। मैचों के आयोजन व सफलता को लेकर रविवार को ढाका ग्राउंड में विजयी क्रिकेट क्लब की एक बैठक संपन्न हुई। आयोजन की सफलता को लेकर कई विन्दुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मौके पर अध्यक्ष हारून खान, सचिव प्रदीप कुमार मुन्ना, भोला खान, सलाउद्दीन, शमशेर आलम, परवेज आलम, शाहिद खान, आजम खान, असलम, रिजवान आलम व जावेद आलम सहित टीम के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser