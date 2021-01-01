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विशेष वर्ग:15 फरवरी तक सुबह 7 बजे से 8.30 बजे तक चलेगा विशेष वर्ग

दरभंगा5 घंटे पहले
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एमएलएसएम कॉलेज में 1 फरवरी से 9.30 बजे से अन्तर स्नातक परीक्षा 2021 का आयोजन किया जाना है। इसलिए छात्रहित को ध्यान में रखकर एक से 15 फरवरी तक सुबह 7 बजे से 8.30 बजे तक विशेष वर्गोंं का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। विभागाध्यक्ष को अपने स्तर से समय तालिका बनाकर वर्ग संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया है। एलएनएमयू की ओर से स्नातक द्वितीय खंड प्रतिष्ठा की उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों को मूल्यांकन अवधि में वर्ग संचालन से मुक्त किया गया है। प्रभारी प्राचार्य प्रो. प्रेम मोहन मिश्र ने उक्त जानकारी देते हुए कहा कि छात्रों को वर्ग में उपस्थित होकर इस व्यवस्था से लाभ लेना चाहिए। हालांकि ठंड के मौसम में उन्हें कठिनाई तो होगी। मगर, कुछ पाने के लिए कष्ट करना ही पड़ता है।

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