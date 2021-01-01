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लगाई गुहार:अप्रशिक्षित शिक्षकों को मिले एक और मौका शिक्षक संघ ने पीएम को पत्र लिख लगाई गुहार

दरभंगाएक घंटा पहले
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शिक्षक संघों ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखकर अप्रशिक्षित शिक्षकों को एक अवसर देने की गुहार लगाई है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के आह्वान पर संघ के जिला प्रवक्ता धनंजय झा के नेतृत्व में शिक्षक संघों के नेताओं ने एकसाथ लहेरियासराय मुख्य डाकघर से प्रधानमंत्री को पत्र भेजा। बिहार सरकार ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को पद से हटाने का निर्देश जारी किया है। जबकि शिक्षक संघ का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के आलोक में सभी कोटि के शिक्षकों को प्रशिक्षित होने के लिए 31 मार्च 2019 तक समय दिया गया था। प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करवाई गई।

लेकिन जो शिक्षक कहीं और अपना नामांकन करा हुए थे उन्हें छूट दिया गया। इनमें से कई शिक्षक ऐसे है जो एक या दो विषय मे अनुत्तीर्ण है एवं इनका पूरक परीक्षा अबतक नहीं हुआ है। तो कई शिक्षक इसलिए अप्रशिक्षित है क्योंकि उन्हें इंटर में 50 प्रतिशत अंक ही नहीं है। कई शिक्षक बिहार विश्वविद्यालय में नामांकन करा लिया है लेकिन मान्यता सम्बन्धी कारणों से अभी तक प्रशिक्षण पूरा नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं जिनका मामला अपीलीय प्राधिकार एवं उच्च न्यायालय में लंबित रहने के कारण नियोजन में ही विलंब हुआ है। तबतक प्रशिक्षण सत्रों में नामांकन की तिथि बीत चुकी थी। हालांकि इन शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में मामला दायर करा रखा है। मौके पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष शंभू यादव ने कहा कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को सीधे बर्खास्त करके सरकार नाइंसाफी करेगी। उन्हें एक और अवसर दिया जाना चाहिए। मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला महासचिव रंजन कुमार पासवान, गोपगुट सचिव नंदन सिंह, महेश यादव, शहनवाज आलम, शिक्षक नेता उपदेश कुमार, सुरेंद्र ठाकुर, पंकज कुमार, दुर्गा देवी, फकीरा पासवान शिबली अंसारी आदि उपस्थित थे।

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