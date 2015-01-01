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वोट डालने के लिए बनाया:ये पुल: लोगों का... लोगों के द्वारा... और लोगों के लिए

दरभंगा38 मिनट पहले
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इस बार चुनाव में सिरनियां के वोटरों को घरारी जाने के लिए लोगों ने 40000 रुपए खर्च कर चचरी पुल बना डाला।
  • गर्व और खुशी की यह तस्वीर इसलिए क्योंकि यह पुल हमने वोट डालने के लिए ही बनाया

दरभंगा के हायाघाट के घरारी व सिरनिया के वोटरों ने लोकतंत्र के महापर्व में इतिहास रचा। दोनों गांवों के लोगों ने पहली बार बूथों पर जाने के लिए करेह नदी पर चचरी पुल बनाया। पहले लोग नाव से वोट डालने जाते थे। इस बार पुल बन जाने से मतदाता उत्साहित दिखे।

सिरनियां के 800 में से 561 मतदाताओं ने वोट डाला। वोट डाल कर चचरी पुल पर आ रहे मो. शब्बीर ने बताया कि आज वोट डालकर खुशी हो रही है। हमने महापर्व में भूमिका निभाई, लेकिन सरकार एवं जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया। पुल बन जाने से राहत मिलेगी।

अनिरुद्ध यादव ने बताया कि पहली बार लोग चचरी पुल से वोट डालने गए हैं। बता दें कि इस बार चुनाव में सिरनियां के वोटरों को घरारी जाने के लिए लोगों ने 40000 रुपए खर्च कर चचरी पुल बना डाला।

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