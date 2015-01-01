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रिजल्ट:थर्ड पार्ट के रिजल्ट पर टिकी है छात्रों की नजर

दरभंगा2 दिन पहले
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  • एडमिशन में विलंब से नहीं शुरू हुआ पार्ट वन का वर्ग

एलएनएमयू में डिग्री थ्री सत्र 2017-20 का रिजल्ट निकलने में विलंब होने से छात्र-छात्राएं की टकटकी लगी हुई है। डिग्री थ्री की परीक्षा लॉकडाउन से पहले प्रारंभ हुई थी। लॉकडाउन के कारण बीच में परीक्षा स्थगित हुई। अनलॉक पीरियड में यह परीक्षा ली गई। विवि में 85 हजार अधिक छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें विवि के 42 अंगीभूत एवं 32 संबद्ध कॉलेजों के छात्र ने परीक्षा दी है। परीक्षार्थी का कहना है कि बहुत कठिन परिश्रम के साथ कोरोना काल में परीक्षा में शामिल हुए। लेकिन, अब तक रिजल्ट नहीं निकलने से परेशानी हो रही है। इसमें विलंब क्यों हो रही है वे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इससे पीजी के नामांकन में भी समय लग जाएगा। पढ़ाई प्रभावित होगी। इसलिए विवि को रिजल्ट जल्दी निकाल देना चाहिए। परीक्षा नियंत्रक डॉ. एसएन राय ने कहा कि एक सप्ताह में रिजल्ट निकल जाएगा।

23 नवंबर से स्नातक पार्ट वन का वर्ग संचालन संभव

यूजीसी ने अंडर ग्रेजुएट यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट पीजीके संशोधित कैलेंडर में गाइडलाइन को मंजूरी देते हुए कई निर्देश दिया था। जिसका पालन विवि प्रशासन से संभव नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए नया सत्र 2020- 21 पहली नवंबर से प्रारंभ होना था। लेकिन, विवि में अभी डिग्री वन में नामांकन की ही प्रक्रिया जारी है। जबकि, नामांकन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी हो जानी चाहिए थी। विवि को पढ़ाई में नुकसान होने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। डीएसडब्ल्यू डॉ. एसपी सुमन ने कहा कि 23 नवंबर से डिग्री वन में नामांकन प्रक्रिया के साथ वर्ग संचालन करने पर विचार चल रहा है।

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