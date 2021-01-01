पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:आज 11 से शाम 3:30 बजे तक बाधित रहेगी बिजली

दरभंगाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • एमआरटी द्वारा रख-रखाव का किया जाएगा कार्य

अर्बन पावर सब स्टेशन से जुड़े गुल्लुवारा व मदारपुर फीडर से तकनीकी कार्यों को लेकर गुरुवार को सुबह 11 बजे से शाम 3:30 बजे तक ठप रहेगी। इसके कारण किलाघाट, बाजितपुर, जेपी चौक, सगमा पुल, मुफ्ती मोहल्ला, सीएम आर्ट काॅलेज, मिलान चौक, मेहदौली, मदारपुर, मोगलपुरा, टेढ़ी बाजार, गंगा सागर की बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। वहीं पावर सब स्टेशन डीएमसीएच में एमआरटी द्वारा रख-रखाव का कार्य किया जाएगा। जिसके कारण इससे जुड़े सभी फीडर जरूरत के अनुसार सुबह 11 बजे से 4 बजे के बीच में बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। इसके कारण डीएमसीएच हॉस्पिटल व कॉलेज, रहमगंज, बैंकर्स कॉलोनी, मिल्लत कॉलेज, करमगंज, मनहर रोड, नाका 6, मौलागंज, जिला स्कूल, राजपूत कोलोनी, करमगंज, दुमदुमा, काजीपुरा, महाराज गंज, बेंता, बंगाली टोला, बंगाली टोला, शाहगंज, बेलवागंज, दुमदुमा, इस्माइल गंज आदि मोहल्ले की बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser