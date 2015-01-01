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आपूर्ति:आज ढाई घंटे ठप रहेगी बिजली की आपूर्ति

दरभंगा4 घंटे पहले
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नगर विद्युत कार्यपालक अभियंता नवीन मंडल ने बताया कि रोड चौड़ीकरण कार्य करने को लेकर विद्युत पावर सब स्टेशन पंडासराय से निकलने वाले इमरजेंसी फीडर शुक्रवार को सुबह 9.30 से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। कोर्ट एरिया, डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय, डीएम आवास, ऑफिसर कॉलोनी, पुलिस लाइन, कमिश्नरी कार्यालय एवं आवास आदि क्षेत्रों के अधिकारी प्रभावित हो सकते हंै।

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